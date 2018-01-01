 
8 800 200-96-85
15 ЛУЧШИХ ЗЕРКАЛ
8 800 200-96-85

15 лучших зеркал

Избранная коллекция в продаже у производителя.
Любые размеры на заказ.

Наша премиальная коллекция: ARTENOVARA
Деревянный багет из Италии и Великобритании.

Осветленное зеркало OptiWhite с фацетом.
Посмотреть
Вы можете заказать зеркало в любом из представленных здесь видов багета в необходимом Вам размере.
Размеры стандартных зеркал могут отличаться от заявленных на 1-2 см в большую или меньшую сторону.
Click to order
ВАШ ЗАКАЗ
Total: 
Заполните форму и наш менеджер свяжется с Вами в течении дня.

О нас

Вы хотите выбрать зеркало в магазине с широкий ассортиментом? Это привычно и кажется логичным. Но будьте готовы к тому, что именно вы оплатите этот широкий выбор, из вашего кошелька. Вашему продавцу потребуется склад, шоу-рум, персонал, развитие логистики, подключение транспорта…

Мы решили сломать стереотипы и сделать ставку на необходимый минимум, оптимальное сочетание цены, качества, удобства выбора и совершения покупки.

  • Минимум «ДекАртРус» – 15 зеркал из самой популярной, всегда хитовой коллекции.
  • Минимальные затраты на рекламу , торговые площади и персонал
  • Прямая поставка с производства – без наценок посредников.
В результате: цена «ДекАртРус» самая низкая из всех возможных!

Почему всего 15 зеркал удовлетворяют 90% ожиданий владельца: основные параметры хита продаж

ООО «ДекАртРус» уже более 15 лет производит и поставляет репродукции картин, фоторамки и зеркала в крупнейшие сети гипермаркетов России. Среди наших постоянных партнеров – торговые сети Metro Cash&Carry, Hoff, «Максидом», «Домовой», Prizma и многие другие.

Согласитесь, это серьезный опыт, чтобы можно было делать уверенное, экспертное заключение, и мы его сделали в сфере производства зеркал.
До 90% владельцев недвижимости ориентированы всего на 10-15 вариантов изделий, причем совершенно не заинтересованы в переплате сверх их реальной стоимости.
Основные параметры наиболее востребованного зеркала, которое можно смело называть хитом продаж – подходящий размер, современный дизайн и стиль, доступная цена. Мы предлагаем вам именно такие изделия.

  • Вам не придется переплачивать за точно такую же модель, но предложенную в широком ассортименте магазина предметов интерьера.
  • Вы сделаете выбор и совершите покупку быстро и с комфортом, сэкономите время и деньги, и поэтому точно не разочаруетесь!
В нашем каталоге представлены только самые востребованные зеркала, доступные по цене. Именно эти 15 моделей традиционно выбирают из сотен предложений в интерьерных супермаркетах. Именно эти зеркала закрывают большинство потребностей в самых разных сферах применения.

  • У нас вы не столкнетесь со сложностями огромного выбор, разбросом цен, неудобством просмотра в сети. Мы могли бы предложить вам сотню других вариантов, но не будем морочить вам голову.
  • У нас не бывает переплат. Мы не поднимаем цены, чтобы потом устроить фиктивную распродажу. Стоимость на качественные изделия самая минимальная из всех возможных!
  • Мы не собираемся создавать таинственность вокруг нашей продукции малопонятными вам факторами – никаких длинных описаний и мелких фото: наши зеркала выглядят именно так, какими вы их видите здесь.
  • В «ДекАртРус» вы ориентируетесь только на свое субъективное мнение – нравится или не нравится!
  • Наша цель – упростить выбор и объяснить, что есть всего 15 основополагающих вариантов. Остальное – вариации.
К самым низким ценам на наиболее востребованные модели зеркал, хиты продаж, прибавьте гарантию прямого, надежного и проверенного на рынке России производителя. Вы поймете, что проблемы поиска лучшего решения для вашего интерьера уже сняты! Мы вернем разницу, если увидите дешевле, но можете не терять время на другие магазины. Что вам остается сделать?

1
Загляните в наш простейший каталог, где нет 100+ страниц.
2
Посмотрите всего 15 отличных, профессиональных фото зеркал;
3
Оформите заявку, воспользовавшись простейшей формой, укажите контакты для менеджера.
4
Получите изделие в оговоренные сроки.
К КАТАЛОГУ ЗЕРКАЛ
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ
Мы всегда рады коллаборациям, интересным проектам и отзывам наших клиентов
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности